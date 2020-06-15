Женщина начала торговать обувью и заработала пять миллионов рублей за месяц

Австралийка выставила на продажу обувь собственного производства и начала зарабатывать по 83 тысячи долларов (5,6 миллиона рублей) в месяц. Об этом сообщает Daily Mail.

Бывшая продавщица Сара Каверли (Sara Caverley) основала свой первый бренд Sol Sana еще в 2010 году, поскольку заметила, что на австралийском рынке мало кожаной обуви по доступной цене. Однако спустя восемь лет ей пришлось покинуть компанию из-за разногласий с инвесторами.

После этого Каверли основала другую марку с новым названием Caverley, которая вскоре стала популярной во всем мире. «У меня не было абсолютно никакого опыта в дизайне, предпринимательстве или производстве, поэтому все приходилось познавать путем проб и ошибок», — поделилась бизнеследи.

Фото опубликовано @caverleyshoes

В настоящий момент в ассортименте Caverley представлены кеды, босоножки и туфли на каблуках, стоимость которых не превышает 300 долларов (21 тысяча рублей). Продукцию марки можно найти в таких магазинах, как The Iconic, Revolve и David Jones, а также Urban Outfitters и Nordstrom.

Отмечается, что каждый месяц бренд продает от 800 до 1000 пар обуви, принося владелице десятки тысяч долларов ежемесячно. По оценкам Каверли, к концу года доход компании будет равен миллиону долларов (70 миллионов рублей). «Несмотря на все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, наши продажи держатся на том же уровне», — добавила предпринимательница.

В июне стало известно, что австралийские студенты основали собственный косметический бренд Alya Skin и начали зарабатывать по 52 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей) ежедневно. Мэнни Барбас и Джеймс Хашем (Manny Barbas и James Hachem) продают 500 наборов уходовой косметики за 104 доллара (семь тысяч рублей) ежедневно, получая при этом больше трех миллионов рублей.

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