Число проверок российского бизнеса сократилось почти на 50 процентов

В России сократилось число проверок бизнеса на 47 процентов в 2020 году. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад РСПП и Высшей школы экономики на основе данных Единого реестра проверок (ЕРП).

«За пять месяцев 2020 года количество проверок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 47 процентов, а во время максимальных ограничений (апрель и май) — на 85 процентов», — указано в сообщении.

В апреле и мае число внеплановых проверок сократилось на 87 процентов, плановых — на 80, выездных — на 86, документарных — на 82.

Отмена плановых проверок малых и средних предприятий (МСП) вошла в план по восстановлению экономики и стала одной из мер по поддержке предпринимательства во время кризиса из-за коронавируса.

Кроме того, российскому бизнесу оказываются и другие меры поддержки в условиях пандемии. С 1 июня начала действовать льготная программа кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.

В мае банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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