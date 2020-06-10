Почти 40 процентов российских компаний возобновили работу после пандемии

Почти 40 процентов российских частных компаний возобновили работу после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующие данные мониторинга «Оценка бизнесом мер по восстановлению экономики» приводит аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, передает ТАСС в среду, 10 июня.

«31 процент возобновили деятельность частично, 8 процентов — полностью», — указано в результатах мониторинга.

Кроме того, в ходе опроса стало известно, что 48 процентов компаний отмечают сокращение спроса на свою продукцию на 50 и более процентов. Еще 14 процентов опрошенных заявили о снижении спроса на 91 процент.

6,4 процента предприятий считают, что условия предоставления господдержки не позволят ее получить. Доля воспользовавшихся ею составила 57,3 процента. 29,37 процента респондентов заявили, что их компания может восстановиться до уровня 2019 года только при условии изменений в экономической политике государства.

Опрос проводился 8 июня, его участниками стали руководители и владельцы 1 648 компаний.

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Российскому бизнесу оказываются всяческие меры поддержки в условиях пандемии коронавируса. С 1 июня начала действовать льготная программа кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.

В мае банки начали выдавать компаниям беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам, а также предоставили предприятиям МСП возможность оформить кредитные каникулы. Кроме того, в стране отменили более 200 тысяч плановых проверок бизнеса в 2020 году, а внеплановые проверки должны будут согласовываться с Генпрокуратурой.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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