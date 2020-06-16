Лукашенко призвал белорусов сохранить свой клочок земли

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан сохранить «свой клочок земли для себя и для наших детей». Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, республика в разные годы сталкивались с различными вирусами и со всеми проблемами удалось справиться. «Переживем и это. Не такие коронавирусы в нашей истории были, но мы живы», — сказал президент.

Лукашенко пообещал при этом, что проведение президентских выборов не помешает уборке урожая в Белоруссии. «Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, — это уборка. Пандемия, выборы — они закончатся, а кушать нам всегда хочется», — заметил он.

Глава государства припомнил проблемы с продовольствием в 1990-е и добавил, что к этому белорусы никогда не вернутся.

Ранее 16 июня Лукашенко охарактеризовал ситуацию в экономике страны фразой «жить можно». Он отметил, что возможности для развития в этой сфере все еще есть, главное, чтобы страны мира поскорее сняли ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, так как экономика Белоруссии ориентирована на экспорт.

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