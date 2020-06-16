В Германии захотели обложить пошлинами американский газ

В ответ на противодействие США строительству газопровода «Северный поток-2» следует обложить пошлинами американский сжиженный природный газ (СПГ). Об этом заявил глава комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что правительство должно продумать возможные шаги на случай, если Вашингтон все же захочет ужесточить собственные санкции и повредить немецким компаниям.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Среди других мер Эрнст назвал вызов американского посла и санкции в отношении сенаторов США, выступивших в качестве авторов законопроекта о санкциях.

По его словам, правительство должно прекратить «бросаться ватными шариками» и начать защищаться от нападений, так как речь идет о «противозаконном вмешательстве в правовую систему Европы». Глава комитета добавил, что большинство депутатов Бундестага поддерживают завершение строительства «Северного потока-2».

Ранее депутат Тимон Греммельс указал, что запрет на обслуживание газопровода, о котором думают в США, говорит о способности России закончить его самостоятельно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!