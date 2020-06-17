К Ефремову снова приехали силовики

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вновь приехали в квартиру актера Михаила Ефремова. Соответствующую видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 17 июня.

Отмечается, что силовики, предположительно, собираются забрать артиста на допрос в связи с аварией в центре Москвы на Садовом кольце.

14 июня сотрудник ФСИН посетил квартиру Ефремова, чтобы проверить, соблюдает ли артист домашний арест. Ранее сотрудники правоохранительных органов наведывались к артисту 12 июня.

Вечером 8 июня автомобиль Ефремова, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель погиб в больнице, актер находится под домашним арестом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!