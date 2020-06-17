Певец Филипп Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея, которое прозвучало от членов Российского союза ветеранов Афганистана. Об этом сообщает «360».

Артист назвал ветеранов людьми без чувства юмора и подчеркнул, что всего лишь выполнял актерскую работу. «Причем это пародия не на службу в ВДВ, а на самого себя, на то, что мне эта роль не идет», — пояснил он.

Музыкант попросил направлять все претензии режиссерам юмористического ролика. По его словам, они удалят его, если посчитают нужным.

Киркоров признался, что не слышал угроз в свой адрес, так как соблюдает режим самоизоляции вместе с родственниками. В настоящее время он никуда не выходит и не читает комментарии о своей работе. Певец объяснил, что сейчас полностью посвятил себя детям.

Проморолик, в котором певец предстал в образе десантника-гея, появился в Instagram-аккаунте Киркорова в конце мая. В нем артист обращается к бывшему сослуживцу, шутит об «особой мужской дружбе» и о засовывании оружия в анус и в рот. В конце видео Киркоров возмущается сценарием и отказывается сниматься.

Члены Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА) раскритиковали ролик и пригрозили избить артиста. Глава РСВА, член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что поддерживает негодование по поводу видео.

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