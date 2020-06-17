Появилось новое видео устроенного Северной Кореей взрыва на границе

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В сети появились новые кадры, на которых запечатлен устроенный Северной Кореей взрыв в городе Кэсон на границе с Южной Кореей. Видео опубликовали North Korea News в своем Twitter.

Отмечается, что видео снято сотрудниками северокорейских СМИ. На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушение расположенных рядом зданий. Также заметен большой столб дыма.

16 июня Cеверная Корея взорвала межкорейский узел связи в приграничном городе Кэсон. Это случилось вскоре после появления новости о планах КНДР укрепить границу с южными соседями и ввести войска в демилитаризованную зону на границе. Сеул заявил, что готов жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

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