Виктория Бекхэм назвала облегающую одежду признаком неуверенности в себе

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм заявила, что в прошлом чувствовала себя неуверенно в облегающей одежде. Соответствующее интервью появилась на сайте Harper's Bazaar.

На вопрос журналистов о том, чувствовала ли она когда-нибудь смущение из-за своего стиля, Бекхэм ответила, что когда она выступала в составе Spice Girls, у группы был личный стилист, который подбирал для них образы.

«Раньше я часто носила узкие платья с корсетами, и у меня все еще есть некоторые из этих нарядов. Однако со временем мой собственный стиль стал более расслабленным. Оглядываясь назад, я понимаю, что вся эта тугая, приталенная одежда была признаком моей неуверенности в себе», — поделилась дизайнер.

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Бекхэм также добавила, что теперь знает, какая одежда ей подходит и в чем она будет чувствовать себя комфортно.

По информации издания, последние несколько месяцев знаменитость провела с семьей в загородном доме. «Я бы хотела сказать, что провела весь карантин в халате, но это не так. Каждый день я рано вставала, занималась спортом, а затем одевала старые джинсы, футболку, джемпер и приступала к дистанционной работе», — отметила она.

Кроме того британка добавила, что уже соскучилась по нарядам для встреч с друзьями и коллегами вне дома.

В ноябре 2019 года Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду эфире шоу телеведущей Эллен Дедженерес (The Ellen DeGeneres Show). По словам дизайнера, короткие топы выглядят нелепо. Кроме этого она заявила, что ей не нравятся нарочно спущенные с плеч куртки.

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