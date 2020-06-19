Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством в прошлом

Церковь и Банк Англии извинились за связи с рабством некоторых своих представителей в прошлом. Об этом сообщает The Telegraph.

Так, в Банке Англии, отвечающем за управление денежно-кредитной политикой страны, признали «неприемлемой частью истории» торговлю вещами в XVIII и XIX веке, которые производились невольниками. Руководство также пообещало, что банк больше не будет использовать изображения бывших управленцев, которые использовали рабский труд.

Государственная христианская церковь Англии признала, что владение некоторыми ее епископами и священниками плантациями, на которых использовали рабов, — источник позора.

12 июня премьер-министр Австралии Скотт Моррисон принес извинения за свои слова о том, что в Австралии не было рабства, после того как его комментарии вызвали возмущение и обвинения в том, что он игнорирует историю принудительного труда в стране.

В январе сообщалось, что архиепископы британских графств Кентербери и Йорк принесли публичные извинения за выпущенное ранее руководство, в котором секс считается приемлемым только для мужчины и женщины, состоящих в законном браке.

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