Церковь Англии извинилась за призыв к сексу только в браке

Архиепископы британских графств Кентербери и Йорк принесли публичные извинения за выпущенное ранее руководство, в котором секс считается приемлемым только для мужчины и женщины, состоящих в законном браке. Об этом сообщает BBC News.

Представители Церкви Англии подчеркнули, что им очень жаль тех, кого задела такая формулировка, и признали, что эти слова «подорвали доверие» части верующих. В послании церкви, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что секс вне официального гетеросексуального брака не соответствует предназначению человека, данному Богом.

Послание было реакцией на то, что власти Великобритании разрешили мужчинам и женщинам вступать в гражданское партнерство — ранее эта возможность была открыта только для гомосексуальных пар. Говоря о таком партнерстве, священники подчеркнули: «Необходимо укреплять ценность верной дружбы, лишенной сексуальной стороны».

Такие слова вызвали возмущение в среде ЛГБТ-активистов, частично пересекающейся с церковью: коллективное письмо против этого мнения подписали три тысячи человек, в том числе десятки священнослужителей. Активисты считают, что извинений недостаточно, и требуют отозвать послание.

В сентябре 2019 года представитель РПЦ заявил, что христианство, ислам и иудаизм согласны в том, что «связи вне брака лишают людей счастья, уготованного Создателем». Таким образом он отреагировал на предложение узаконить многоженство для российских мусульман.

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