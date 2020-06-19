Россия задумалась об экспорте антисептиков и дезинфекторов в Китай и США

Российские компании задумались об экспорте антисептиков и дезинфекторов в ряд стран. Об этом сообщили в Минпромторге России, передает ТАСС.

В частности, речь идет о поставках в страны СНГ, США, Китай, Великобританию, Филиппины и Иран. «География планируемых экспортных поставок обширна», — заявили в ведомстве. Объем потенциальных поставок оценивается в 3,5 миллионов литров антисептиков и 25 тысяч тонн дезинфицирующих средств.

В апреле сообщалось, что с начала марта производство антисептиков на основе изопропилового и этилового спирта в России выросло в шесть раз. На начало марта их производство в России составляло около 50 тысяч литров в сутки.

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