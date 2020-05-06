В Минпромторге рассказали о запасах масок в России

В России достаточно запасов медицинских масок, чтобы обеспечить всех граждан даже в случае введения обязательного масочного режима во всех регионах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Я считаю, что проблем с масками не будет. Даже при введении повсеместного масочного режима, я уверен, что мы с этой ситуацией справимся», — сказал Евтухов.

Он также поблагодарил торговые сети, которые в последнее время стали вводить в продажу средства индивидуальной защиты. Замминистра отметил, что продавцы оперативно откликнулись на соответствующий призыв ведомства.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в РФ нет дефицита масок и антисептиков. Он порекомендовал искать соответствующую продукцию в интернете, где, по его словам, есть запас из 20 миллионов масок.

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