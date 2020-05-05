Дефицит защитных костюмов для российских медиков опровергли. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что все поступающие заявки для медработников полностью удовлетворяются. Его слова приводит РИА Новости.
Во вторник, 5 мая, министр посетил завод компании «Нетканика». В ходе визита он ответил на вопрос журналистов о том, как за месяц изменилась ситуация с дефицитом защитных костюмов. По его словам, сегодняшний объем потребления обеспечивается «поставками как внутреннего производства, так и поставками из-за рубежа». Для медицинских работников закупают в том числе импортные средства защиты.
3 мая Мантуров заявлял, что дефицита масок и антисептических средств в аптеках России нет.
В начале апреля Мантуров отмечал, что в России образовался дефицит защитных медицинских костюмов. Он пояснил, что медицинских костюмов производилось не более шести тысяч в сутки, а промышленность была ориентирована на радиационностойкие костюмы и костюмы для химпроизводств.