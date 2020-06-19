В деревню отправлявших задание с вышки российских школьников проведут интернет

В деревню Новопетровка Пермского края, в которой школьники из-за проблем со связью были вынуждены залезать на старую телевышку для отправки заданий, проведут интернет. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального министерства информационного развития и связи Наталья Ичетовкина, передает РИА Новости.

Ичетовкина рассказала, что населенный пункт получит доступ к интернету через две недели. По ее словам, на 19 июня от жителей деревни поступило 15 заявок, один дом уже подключен. Точные сроки зависят от присутствия хозяев в домах.

8 мая стало известно, что школьникам из деревни Новопетровка приходится залезать на вышку, чтобы отправлять домашние задания из-за дистанционной учебы. В день у детей было по пять-шесть таких уроков, на загрузку и отправку заданий уходило по несколько часов. Местный интернет-провайдер ответил на обращения, что для улучшения сотовой связи в деревне должно жить минимум 100 человек, а не 78.

В районном управлении образования заявили, что родители сами виноваты в том, что подвергли детей опасности, потому что выбрали такой формат обучения. Учеников обязали сдавать задания в бумажном виде, а вышку огородили.

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