В России допустили продление дистанционного обучения до конца года

Дистанционное обучение, введенное в России в связи распространением коронавируса, может быть продлено до конца 2020 года. Такое предположение высказал глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости в воскресенье, 24 мая.

«Мы пока не понимаем, какой будет на следующий учебный год режим работы. Понятно, что все вернется к очной стадии обучения, проблем нет. Мы видим по заявлениям федеральных министров различных и органов власти, может быть, до конца года в теории такой режим дистанционный может быть продлен», — отметил Аксенов на заседании крымского оперштаба.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — вузы, колледжи и школы — полностью перешли на дистанционное обучение. Провести ЕГЭ в формате онлайн не представилось возможным, поскольку, по словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, технологически система проведения экзамена к этому не готова. Госэкзамены и защиты дипломных работ в вузах пройдут дистанционно.

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