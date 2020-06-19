Убитых стрелком с Лубянки сотрудников ФСБ наградили посмертно

В Москве убитых год назад на Лубянке чоповцем Евгением Манюровым сотрудников ФСБ наградили посмертно. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает «МК».

По данным издания, убитые стрелком старший лейтенант ФСБ Вильдан Мухтаров и его коллега были награждены «Орденами мужества» посмертно. Награды вручили супруге Мухтарова — Диане и родственникам второго погибшего сотрудника. По словам жены погибшего героя, она не знает должности, на которой работал ее муж, несмотря на то, что он прослужил в ФСБ 12 лет. У вдовы осталось трое детей: два сына, которым по четыре года, и дочка 7 лет.

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке. В момент нападения на силовиков он был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу.

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