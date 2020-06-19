Дочь Ефремова захотела взять опекунство над страдающей алкоголизмом матерью

Анна-Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова и его бывшей жены Ксении Качалиной, захотела взять опекунство над страдающей алкоголизмом матерью. Об этом сообщает StarHit.

По словам адвоката Владимира Комсолева, который является представителем дочери артиста, Качалина нуждается в лечении. «Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально», — сказал он и пояснил, что Анна-Мария уже собирает все необходимые документы.

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Юрист отметил, что актриса установила в квартире новые замки, поэтому туда не может попасть даже его клиентка, которая там прописана. Кроме того, Комсолев заявил, что из квартиры идет неприятный запах.

Анна-Мария Ефремова признавалась, что в детстве мать неоднократно подвергала ее физическому насилию. «Не думаю, что хочу называть ее таким важным словом, как "мать". Совсем не испытываю к ней любви», — говорила она.

Ранее Качалина прокомментировала ДТП с участием бывшего мужа. «Я не думаю, что виноват алкоголь, во-первых. А, во-вторых, вероятнее всего, была прекрасная пьянка. Странно, что меня туда не позвали», — сказала актриса.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, его отправили под домашний арест.

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