Жена известного боксера показала наряды и часы детей за сотни тысяч рублей

Жена британского боксера Тайсона Фьюри (Tyson Fury) Пэрис (Paris) показала детей, одетых наряды люксовых брендов. На снимки, опубликованные в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Пара воспитывает пятерых детей: Венесуэлу (Venezuela), Валенсию (Valencia) и трех сыновей по имени Принц (Prince). Так, на одном из размещенных фото они запечатлены в костюмах Givenchy, цена которых составляет 284 фунта стерлингов (24 тысячи рублей).

Фото опубликовано @parisfury1

Кроме того, дети также попозировали в майках и шортах марки Kenzo общей стоимостью 143 фунта стерлингов (12 тысяч рублей). При этом на руке одного из сыновей поклонники заметили часы фирмы Rolex за 3,5 тысячи фунтов стерлингов (300 тысяч рублей).

Вдобавок Пэрис разместила фотографию с одной из дочек, которая держит сумку Louis Vuitton модели Alma BB. Цена изделия на сайте марки составляет 1190 фунтов стерлингов (102 тысячи рублей). По информации издания, детей также фотографировали в вещах таких брендов, как Givenchy, Armani и Fendi.

В феврале бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер опубликовала фото двухлетней дочери Сторми Вебстер в дорогом наряде. Девочку запечатлели в черном спортивном костюме Chrome Hearts за 245 долларов (17 тысяч рублей) и кроссовках Nike Air Jordan 1 Retro High OG за 1165 фунтов (81 тысяча рублей). Помимо этого, Сторми держит сумку Alexander Wang по цене 595 долларов (41 тысяча рублей).

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