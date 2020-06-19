56-летняя телеведущая поделилась обнаженным снимком и восхитила подписчиков

Американская телеведущая и актриса приняла участие в съемке рекламной кампании австралийского бренда очков Le Specs. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

56-летняя Лиза Ринна (Lisa Rinna) попозировала обнаженной в разных моделях солнцезащитных очков марки на сером фоне. На некоторых размещенных снимках она стоит боком к фотографу, прикрывая обнаженную грудь руками. В то же время на других кадрах она сидит на полу, закрывая оголенное тело ногами.

Фото опубликовано @lisarinna

Поклонники телеведущей оценили ее внешний вид и выразили свое восхищение в комментариях под публикацией, набравшей 86 тысяч лайков. «И правда, зачем надевать что-то, если ты и без одежды выглядишь бесподобно?», «Ты сводишь меня с ума», «Вау, просто шикарное тело», «Какая ты горячая!» — писали подписчики.

В июне Памела Андерсон снялась без одежды и нижнего белья для бренда сумок класса люкс Ashoka Paris. На фото обнаженная Андерсон лежит на простыне в окружении цветов: пионов, гортензий и сирени. Модель прикрывает руками голое тело, а на ее спине разложены лепестки роз.

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