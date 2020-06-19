Участники похорон устроили дебош из-за фотографии покойника

Фотография покойника стала причиной дебоша в доме прощаний в американском городе Портсмут, штат Нью-Гэмпшир. Об этом сообщает сайт Seacoast Online.

Вечером во вторник, 16 июня, присутствовавший на похоронах в одном из домов прощания сфотографировал покойника вопреки правилам организации и воле семьи усопшего. Последовал спор, участники которого переместились на улицу и устроили дебош.

Очевидцы сообщили в полицию, что через расположенный поблизости парк бежит группа из восьми или девяти человек, которая преследует еще одного человека. Участники погони выкрикивают угрозы, показывают оскорбительные жесты. Женщина из проезжавшей мимо машины бросила камень и попала в ногу одному из участников потасовки. Этот факт подтвердили два независимых очевидца.

Прибывшие на место полицейские осмотрели получившего травму в результате попадания камня. На рассмотрении сотрудников правоохранительных органов находится ордер в отношении бросившей камень подозреваемой. Ей будет предъявлено обвинение в нападении на человека.

Представитель дома прощания пояснил, что в помещении висит табличка с правилами поведения, где написано, что фотографировать покойных запрещено, однако один из присутствовавших на траурном мероприятии нарушил это правило.

Ранее сообщалось, что житель Тайваня попросил работодателя продлить ему отпуск, сославшись на то, что ему нужно присутствовать на похоронах. В качестве оправдания он прислал фотографию покойника.

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