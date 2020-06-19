Азербайджан приготовился потеснить российский газ в Европе

Азербайджан приготовился начать поставки собственного газа в Европу и таким образом потеснить российское топливо, заявил президент страны Ильхам Алиев, которого цитирует ТАСС.
«Около 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнем поставлять в страны - члены Европейского союза природный газ», — отметил Алиев.
По его словам, поставки будут производиться по Южному газовому коридору (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров, строительство которого инициировал и финансировал Баку.
ЮГК проходит от Азербайджана через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании до южных регионов Италии. Газопровод пока не введен в эксплуатацию, сроки начала поставок не уточняются.
Ожидается, что его пропускная способность составит 16 миллиардов кубометров в год (для сравнения, мощность каждой из двух ниток «Северного потока», ведущего из России в Германию, — 55 миллиардов кубометров в год).