Азербайджан приготовился потеснить российский газ в Европе

Азербайджан приготовился начать поставки собственного газа в Европу и таким образом потеснить российское топливо, заявил президент страны Ильхам Алиев, которого цитирует ТАСС.

«Около 15 лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В ближайшее время мы начнем поставлять в страны - члены Европейского союза природный газ», — отметил Алиев.

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По его словам, поставки будут производиться по Южному газовому коридору (ЮГК) протяженностью 3,5 тысячи километров, строительство которого инициировал и финансировал Баку.

ЮГК проходит от Азербайджана через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании до южных регионов Италии. Газопровод пока не введен в эксплуатацию, сроки начала поставок не уточняются.

Ожидается, что его пропускная способность составит 16 миллиардов кубометров в год (для сравнения, мощность каждой из двух ниток «Северного потока», ведущего из России в Германию, — 55 миллиардов кубометров в год).

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