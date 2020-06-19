В работе WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Об этом сообщает сайт Downdetector, который собирает данные о неполадках в работе различных интернет-сервисов.

По данным Downdetector, проблемы в работе WhatsApp начались в пятницу, 19 июня, после 18:00. Больше всего на сбой жаловались пользователи из Голландии, Великобритании, Италии, Германии и Мексики. Кроме того, доступа к мессенджер некорректно работал на устройствах юзеров в Лиссабоне, Мадриде, Париже и Вене.

В России на неполадки с WhatsApp пожаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Новосибирска.

Больше всего пользователей (69 процентов столкнувшихся с проблемами) отметили, что не видят время последнего использования мессенджера. 25 процентов пользователей не смогли подключиться к WhatsApp, у четырех процентов юзеров не получилось войти в свою учетную запись. Оставшиеся два процента пришлись на другие неполадки.

Ранее в июне в WhatsApp появилась новая функция, которая позволит пользователям искать сообщения в чатах по дате. До ее появления в мессенджере уже существовала функция поиска, однако юзерам приложения сложно было найти пост, отправленный или полученный в определенный день.

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