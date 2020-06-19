Спецназ ФСБ задержал «заместителя» вора в законе Гази Брянского

В Дагестане сотрудниками МВД, ФСБ и ФСИН задержали находившегося в федеральном розыске 40-летнего уроженца Азербайджана, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили «Ленте.ру» в управлении МВД по Брянской области.

По данным следствия, на территории Брянской области задержанный имеет криминальный статус «положенца» по Брянской области. По правилам криминального мира, такой статус обязывает всех «нижестоящих» членов преступной среды подчиняться его указаниям и распоряжениям. Задержанному вменяют статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Ранее он был судим за хищение и вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь идет об уроженце поселка Ляки (Агдашский район Азербайджана) Исмаилове Газанфаре Азизагы Оглы, известном в криминальной среде как Гази Брянский, или Маг Бакинский.

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