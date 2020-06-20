Российским пенсионерам продлят электронные больничные

Работающим пенсионерам, продолжающим соблюдать режим самоизоляции, продлят электронные больничные. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Это коснется граждан в возрасте от 65 лет и старше, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпуске. В регионах, где уже сняты ограничения, продлить больничный будет нельзя. Там, где режим самоизоляции еще действует, оформить электронный документ можно на срок с 15 июня до официального окончания карантина в конкретном субъекте.

В постановлении указывается, что новые электронные больничные будут также в течение семи дней со дня оформления оплачиваться работнику напрямую. Выдавать листки будут на основе данных, которые предоставили работодатели. При этом пенсионерам не требуется направлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан. Как пример он назвал ситуацию с работающими пенсионерами, которым рекомендуется оставаться дома и для которых заканчиваются выплаты. «Новые меры поддержки будут необходимы, потому что впереди еще непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни», — отметил Путин.

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