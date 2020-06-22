Российские врачи прилетели в Армению для борьбы с коронавирусом

Первая группа российских врачей прилетела в Армению для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Восемь специалистов были доставлены специальным чартерным рейсом вечером в воскресенье, 21 июня. Они привезли с собой медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

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В Министерстве здравоохранения Армении сообщили, что всего прилетит около 50 российских врачей. Следующую группу ожидают в начале июля.

В республику также прибыли медики из Франции и Литвы для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в Армении заразились коронавирусом 20588 человек, с начала пандемии скончались 360 пациентов.

В начале июня премьер-министр Никол Пашинян назвал катастрофической ситуацию в стране из-за массового несоблюдения противоэпидемических норм. «В больницах мест практически нет. Скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно», — сказал он.

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