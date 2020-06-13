В Армении выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — 723. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишут РИА Новости.

По его словам, шесть человек скончались, 442 вылечились. Он отметил, что прирост связан с тем, что граждане не выполняют противоэпидемические правила. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 16 004.

Для борьбы с распространением коронавируса в Армении объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

Ранее сообщалось, что Пашинян вылечился от коронавируса. «Только что получили результаты повторных тестов членов нашей семьи. Результаты всех наших тестов отрицательные», — написал он, отметив, что полностью вернулся к работе.

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