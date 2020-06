Названа самая популярная музыка для секса

На музыкальном стриминговом сервисе Spotify появился плейлист с самой популярной музыкой для секса. Список треков составил бренд нижнего белья Pour Moi, передает журнал Instinct.

Создатели перечня проанализировали около 300 тысяч песен из различных плейлистов пользователей с тематическими названиями вроде «для свидания», «для этого самого», «плейлист для секса» и «для просмотра Netflix». В список попали композиции, наиболее часто встречающиеся в пользовательских плейлистах. Самым популярным артистом оказался The Weeknd — в перечень вошли его треки Often, Earned It, Wicked Games, The Hills и Call Out My Name.

Кроме того, в списке — певец Jeremih с композициями All The Time и Birthday Sex, Трей Сонгз с песнями Neighbors Know My Name и Slow Motion, а также исполнители Брайсон Тиллер (Don’t) и Ginuwine (Pony).

