Россия отказалась от РЛС «Балхаш» в Казахстане

Правительство России отказалось от использования радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» системы предупреждения о ракетном нападении. Постановление об этом с подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской Системе предупреждения о ракетном нападении, подписанного в Москве 2 декабря 2014 года», — говорится в документе.

В соответствии с документом, в пользование Минобороны России передаются входившие в состав узла «Балхаш» радиолокационная станция «Днепр», инженерные комплексы, пункты связи и другие объекты инфраструктуры комплекса. В качестве замены РЛС Россия ввела в строй новую станцию «Воронеж-М» под Орском.

Соглашение было заключено сроком на пять лет с автоматическим продлением на три года, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия документа. Законопроект о денонсации этого соглашения должен быть внесен в Думу.

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