Названы сроки выхода Су-57 с новейшим двигателем

Поставки истребителей Су-57 с двигателем пятого поколения запланированы после середины 2020-х годов. Об этом заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал «Национальная оборона».

Поставки военных самолетов запланированы в два этапа. На первом этапе, который продлится до середины 2020-х годов, Воздушно-космические силы России получат Су-57 с двигателем четвертого поколения, после — с новейшим двигателем пятого поколения. «Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57», — отметил Криворучко.

До наступления сроков второго этапа поставок будет завершены мероприятия по испытанию боевой машины. Замминистра обороны подчеркнул, что двигатели и силовые установки пятого поколения отличаются повышенной топливной эффективностью и меньшей стоимостью жизненного цикла.

Помимо экономичности в эксплуатации, новые Су-57 имеют круговой обзор собственных РЛС, наведением на цели занимается оптоэлектронная станция с телевизионным и инфракрасным каналами, которые нечувствительны к стелс-технологиям. Сроки поставок Су-57 неоднократно сдвигались.

В конце апреля газета «Военно-промышленный курьер» перечислила преимущества Су-57 перед американским F-35 Lightning II. Издание отметило, что новейший российский военный самолет может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях.

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