Домогарова «затравили народные массы»

Актер Александр Домогаров заявил, что его «затравили народные массы», из-за чего он отказался давать интервью газете «Комсомольская правда». Артист обвинил журналистов в искажении истины.

«В связи с травлей у "народной массы" я не расположен давать интервью для "народных масс". Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства! Вы не люди», — заявил Домогаров.

Он пожелал, чтобы журналистам «воздалось» и попросил более его никогда не беспокоить.

Ранее Домогаров обличил критиков Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Он сказал, что ситуация с актером показала отношение общества «людей», и у него — богемы и артиста — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям, к которым он никогда больше не будет чувствовать уважения.

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