В ООН заинтересовались аномальной жарой в России

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) — компетентном органе Организации объединенных наций (ООН) по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли — заинтересовались аномальной жарой в самом северном городе Якутии — в российском Верхоянске. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает информагентствоAssociated Press.

По словам представителя ВМО Клэр Нуллис, в этом регионе аномальный скачок показателей столбика термометра был зафиксирован и ранее, но сейчас в Верхоянске 38 градусов тепла, что является критически высоким показателем. Уточняется, что российский город расположен за полярным кругом.

В правительственной организации по прогнозированию погодных явлений во «Метео-Франс» во Франции также подтвердили подобное температурное значение, передает телеканал BFM TV. При этом в ведомстве заявили, что «пик жары уже наблюдался прежде в регионе».

В Гидрометцентре России рассказали, что в течение прошлой недели в Верхоянске были зарегистрированы абсолютные рекорды. Например, 19 июня столбик термометра показал плюс 34 градуса (ранее максимальное значение фиксировали в 2000-м, было плюс 31,6 градуса), 20 июня — плюс 38 градусов (прошлое рекордное значение от 1993-го, было плюс 31,4 градуса) и 21 июня — плюс 35,2 (в 1973-м было всего плюс 32,9 градуса).

«Таким образом, Верхоянск всего за день стал многократным рекордсменом жары, а также самым знойным городом за полярным кругом», — пояснили в Гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что новый температурный рекорд в Сибири свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики ускорились. Ученые предполагали, что таких температур, как в Верхоянске, не придется достигнуть до 2100 года, следовательно, потепление Арктики идет на 80 лет быстрее.

Верхоянск — российский город, расположенный в самом севере Якутии, за полярным кругом. Он считается одним из самых холодных мест на Земле, а также рекордсменом среди холодных городов. Отмечается, что самая низкая температура — минус 67,7 градуса — была зарегистрирована в феврале 1892 года.

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