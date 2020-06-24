Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся. Новые подробности дела раскрыл РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, полицейские нашли тело мальчика после очередного опроса его старшего брата. «Он молчал об этом больше трех месяцев, пока информация не вскрылась в ходе его очередного опроса», — рассказал собеседник агентства.

Степень участия брата в преступлении устанавливается. Кроме того, по информации источника ТАСС, сотрудники правоохранительных органов проверят на соучастие в преступлении также отца и старшую сестру убитого.

Тело подростка, замурованное в бетон, нашли под полом в доме его старшего брата 19 июня. По информации следствия, его мать 5 марта в ходе ссоры ударила ребенка гантелью, из-за чего мальчик скончался. Затем женщина залила тело бетоном и спрятала под пол. Чтобы скрыть преступление, она сообщила силовикам о пропаже сына. Его в течение нескольких месяцев искали волонтеры, спасатели и родственники. Сестра после раскрытия информации об убийстве прокомментировала трагедию, заявив: «Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня».

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