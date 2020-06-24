Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 606 881 в 85 регионах. Об этом в среду, 24 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Зафиксировано 154 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 393 человека. Общее число умерших составляет 8513, за все время распространения вируса излечились 368 822 человека.

По данным на 23 июня, в стране было выявлено 599 705 случаев инфицирования: из них за сутки — 7425. Наибольший прирост наблюдался в Москве и Московской области.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал в ходе обращения к нации, что над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.

Вакцинация одним из российских препаратов против коронавируса стартовала 18 июня, она прошла на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Планируется, что в случае успешных испытаний массовая вакцинация россиян начнется осенью.

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