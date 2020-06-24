Хет-трик французского форварда позволил «Манчестер Юнайтед» выиграть матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

Встреча прошла в среду, 24 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме дублем в составе «красных дьяволов» отметился французский форвард Антони Марсьяль. Во второй половине игры нападающий оформил хет-трик.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 49 очков и приблизиться к идущему четвертым «Челси» на расстояние двух очков. В активе «Шеффилда» 44 очка, команда находится на восьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 30 июня на выезде сыграет с «Брайтоном». «Шеффилд» двумя днями позже на своем поле примет «Тоттенхэм».

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