Раскрыта стоимость отдыха на российском курорте

Россиянам раскрыли стоимость проживания в санаториях курортного города Минеральные Воды Ставропольского края. Об этом в среду, 24 июня, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Путевку в санаторий можно приобрести по тем же ценам, что и в прошлом сезоне. В АТОР пояснили, что политика санаториев была сформирована в начале нынешнего года и за время пандемии коронавируса не претерпела изменений.

Кроме того, сейчас много специальных предложений. В частности, в первой половине июля стоимость проживания в санатории составила около 30 тысяч рублей на человека, включая трансфер. При этом можно выбрать и более бюджетные варианты, рассказали в АРОТ.

По советам Роспотребнадзора, санатории будут принимать гостей, только если они имеют с собой справки об отсутствии коронавируса и об эпидемиологическом окружении — документа, который показывает, что человек не контактировал с инфицированными на протяжении последних шести месяцев.

В регионе с 1 июня начали работать санатории, расположенные в Пятигорске, Кисловодске, а также в Ессентуках и Железноводске. В министерстве туризма и оздоровительных курортов края заявили, что всего из 124 санаториев восстановили деятельность только 28 учреждений. Уточняется, что к 15 июля откроются также 34 заведения, а оставшиеся 62 — после полного снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается также, что в Ставропольском крае пока не сняли карантин и остальные ограничения, которые с ним связаны, но к 1 июля их обязаны ослабить, если число зараженных не станет увеличиваться.

19 июня сообщалось, что россиянам посоветовали обращаться к туроператорам, чтобы тратить меньше средств на поездки нынешним летом. По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, цены у туристических агентств зачастую ниже тех, что человек может найти самостоятельно, поскольку операторы располагают информацией о выгодных предложениях, а также предлагают перелеты на чартерных рейсах.

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