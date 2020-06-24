Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп задействовал закон, который применяется в военное время или во время чрезвычайных ситуаций, для ускоренной разработки гиперзвукового оружия и космических технологий. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы государства, без применения специального закона американская промышленность вряд ли сможет произвести сверхвысокие и высокотемпературные композиты для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических систем запуска. Он также отметил, что производство данных материалов имеет важное значение для национальной обороны. Трамп подчеркнул, что закупки, а также другие действия в рамках этого акта будут наиболее экономически эффективным способом удовлетворить потребности государства.

В мае американский президент заявил, что в настоящее время страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Он пояснил, что у Вашингтона нет выбора, ему приходится это делать, учитывая противников государства. Трамп также анонсировал создание «супер-пупер-ракеты, которая будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги.

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