В Байконуре ввели комендантский час из-за коронавируса

В казахстанском городе Байконур (административном и жилом центре одноименного космодрома) ввели комендантский час из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

В больнице находятся 60 человек с коронавирусом, еще 28 были выписаны. Пять пациентов с коронавирусом скончались. В городе растет число зараженных, не хватает врачей и требуются жесткие ограничительные меры, сказано в сообщении.

В частности, до 5 июля выезд и въезд из города будет разрешен только по специальным пропускам. «Также решено ограничить время нахождения на улице с 6 утра до 9 вечера, временно закрыть торговые точки на центральном рынке, торгующие непродовольственными товарами (кроме аптек), детские сады и спортивные учреждения, бани и сауны», — сообщила администрация.

По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 19 тысяч человек, выздоровели 11 882, умерли 136.

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