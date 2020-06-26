Коронавирус выявили у восьми сотрудников президента Киргизии

У восьми сотрудников аппарата президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова выявили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тестирование провели из-за обнаружения инфекции у двух членов делегации, посещавших парад Победы. Уточняется, что болезнь у всех проходит в бессимптомной форме, их отправят на домашнюю изоляцию. Через некоторое время весь аппарат протестируют повторно.

Жээнбеков приехал в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако выяснилось, что двое сотрудников делегации, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков и сотрудник охраны, инфицированы коронавирусом. В результате Жээнбеков отказался от участия в параде. У самого главы государства тест показал отрицательный результат.

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