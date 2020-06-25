Вернувшийся из Москвы президент Киргизии отправился на самоизоляцию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, вернувшийся из Москвы в Бишкек, отправился на самоизоляцию, поскольку два члена его делегации заразились коронавирусом. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Участники делегации сдали повторные анализы. «Все они, в том числе глава государства, уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня», — сообщила пресс-служба киргизского президента.

В случае положительного анализа на коронавирус самоизоляция продлится 14 дней.

Жээнбеков приехал в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако выяснилось, что двое сотрудников делегации инфицированы коронавирусом. В результате Жээнбеков отказался от участия в параде.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



