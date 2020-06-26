Молнии убили более 100 человек в Индии

Молнии убили более 100 человек за два дня на севере Индии. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что только за сутки в штате Уттар-Прадеш от этого природного явления погибли 24 человека. Известно, что 25 июня в штате Бихар молнии убили еще как минимум 83 человек. В общей сложности, от ударов молнии за два дня погибли 107 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в Twitter, что поступают трагические новости о гибели людей на севере Индии. Он подчеркнул, что правительства штатов занимаются экстренной помощью и выразил соболезнования родственникам погибших. Известно, что власти выплатят им компенсации в размере около 5,3 тысячи долларов США (около 370 тысяч рублей).

Сильные грозы характерны для этого времени года в Индии. С июня по октябрь в стране продолжается сезон дождей.

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