Выехавшие на машине в Крым при пандемии москвичи поделились опытом

Туристы из Московского региона, выехавшие во время пандемии коронавируса в Крым на личном автомобиле, поделились опытом и рассказали о своем путешествии. Об этом сообщает РИАМО.

По словам одной из собеседниц агентства, которая отправилась на полуостров с семьей 18 июня, на их пути «не было никаких проблем» — в частности, им не пришлось заполнять какие-либо анкеты или предъявлять результаты тестов на COVID-19.

«Мы ехали по "платнику" М4, и до Краснодарского края не видели ни одного гаишника, никто нас не останавливал. (...) В Краснодарском крае проехали один блокпост, там нас остановили, уточнили цель поездки. Узнав, что мы едем в Крым, нам выдали транзитный спецпропуск, который был действителен в течение суток», — пояснила она.

Отмечается, что в настоящее время в республику можно беспрепятственно добраться тремя видами транспорта — на самолете, поезде и автомобиле. При въезде на полуостров с 15 июня от туристов не требуют специальных документов или прохождения досмотра.

Однако, по сведениям некоторых путешественников, особая зона контроля функционирует на въезде в Севастополь, в районе села Верхнесадовое.

25 июня стало известно о том, что в Крыму не будут требовать свидетельство о заключении брака у пар, заселяющихся в отели. В Роспотребнадзоре разъяснили, что рекомендация заселять людей в одноместные номера обусловлена прежде всего риском их заражения коронавирусом. Новое правило касается людей, которые ранее не контактировали между собой.

Согласно последним данным, в Крыму с начала пандемии зафиксировано 644 случая заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 452 выздоровевших пациента, 25 носителей инфекции скончались.

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