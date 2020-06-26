Украина получила гуманитарную помощь из Польши для борьбы с коронавирусом

Украина получила от Польши гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте украинского министерства здравоохранения.

Варшава направила 13 грузовиков с дезинфицирующими средствами, масками, перчатками, защитными костюмами. Груз встретил замглавы Минздрава Игорь Иващенко. «Польский гуманитарный конвой – это самая большая гуманитарная помощь, которую получила Украина во время пандемии», — сказал он.

Часть помощи будет направлена в город Славянск на Донбассе. 25 июня на Украину прибыл гуманитарный груз из Китая.

В пятницу, 26 июня, Украина побила рекорд по числу выявленных за сутки зараженных коронавирусом — 1109 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 41 117 пациентов.

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