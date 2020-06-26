Следователь МВД собрал с коллег деньги на лечение несуществующей болезни

В Дмитрове Московской области следователь МВД притворился смертельно больным, собрал с родственников и коллег больше 1,7 миллиона рублей и скрылся. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Life со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В апреле 24-летний следователь из Дмитрова взял больничный почти на месяц. И родным, и коллегам он заявил, что у него рак поджелудочной железы. Разместив в социальных сетях документы, якобы подтверждающие его диагноз, правоохранитель начал сбор средств на лечение. Деньги следователю переводили близкие, сослуживцы и друзья.

23 июня молодой человек перестал выходить на связь. Служебная проверка показала, что предоставленные им больничные листы поддельные. О том, что диагноз выдуманный, не знала даже мать злоумышленника. Чтобы помочь сыну, она взяла кредит и собралась продать жилье.

По данным издания, в настоящий момент сотрудник следователь уволен из органов, его разыскивают сотрудники отдела собственной безопасности.

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