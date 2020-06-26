Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне роста числа заражений коронавирусом в стране количество летальных исходов снижается. Так американский лидер оценил ситуацию с COVID-19 в своем Twitter-аккаунте.

Увеличение числа заражений в США Трамп объяснил «прекрасным тестированием». «Фейковым новостям не нравится рассказывать вам об этом», — отметил он.

Ранее инфекционист рассказал, что США вернутся к нормальной жизни примерно через год. Он добавил, что очаги коронавируса удалось подавить в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Новый Орлеан, однако есть признаки того, что вирус распространяется быстрее. Фаучи отметил, что без мер по сдерживанию пандемии может и вовсе возникнуть новая полномасштабная вспышка.

По последним данным, в США более 2,41 миллиона зараженных коронавирусом. 122 550 человек умерли от вызванной им пневмонии COVID-19.

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