Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили пути распространения коронавируса по организму. Об этом пишет Financial Times.

Ученые выяснили, что вирус приказывает инфицированным клеткам отращивать полые нити, которые протыкают соседние клетки, и инфекция переносится по ним, как по трубам. Данная структура, которую окрестили «зловещими щупальцами», позволяет вирусу атаковать сразу несколько здоровых клеток и ускоряет распространение инфекции.

Поясняется, что подобным способом распространения в организме обладает оспа. Однако даже она не способна на столь активное размножение, как коронавирус.