Стало известно о попытках ОАЭ столкнуть США и Турцию в Ливии

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) лоббируют участие США в ливийском конфликте, чтобы столкнуть Вашингтон и Анкару — главного сторонника правительства национального согласия (ПНС). Об этом сообщает турецкое агентство TRT World со ссылкой на письмо посла ОАЭ в США Юсефа Аль Отайбы к американским чиновникам.

В документе, который приводит агентство, говорится, что Турция продолжает провокации в районе Сирта и развернула военные корабли. Подчеркивается, что турецкая сторона таким образом пытается втянуть в конфликт Египет. По данным агентства, намерения Вашингтона в этой ситуации остаются неясными. Посольство ОАЭ в Вашингтоне не прокомментировала письмо посла.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что истребители военно-воздушных сил Египта совершили совместный полет с самолетами-заправщиками ВВС ОАЭ в воздушном пространстве Ливии. По некоторым сообщениям, они, возможно, вторглись в страну и осуществляли удары по силам ПНС.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отмечал, что страна может вторгнуться в Ливию на законных основаниях, и призывал египетскую армию к полной боевой готовности. В этом решении Каир поддержали ОАЭ и Саудовская Аравия.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, в результате был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. Сейчас в стране наблюдается ситуация двоевластия: на востоке заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе, в Триполи — правительство национального согласия.

На стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) выступают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками называют Францию и ОАЭ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!