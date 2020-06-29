Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом во время купания

При купании в пресной воде есть риск заразиться коронавирусом. Об этом россиян предупредил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Бутенко, у инфицированных людей вирус обнаруживается в кишечнике и, соответственно, в фекалиях и моче, но такой способ передачи можно «только предположить».

«Здесь строгих доказательств того, что это происходит, нет. Но поскольку вирус в достаточной концентрации содержится в фекалиях и в моче, значит, что-то такое похожее можно ожидать вполне», — сказал профессор. Он уточнил, что в таком случае инфекция может передаваться так же, как при гепатите А, дизентерии или холере.

27 июня крымский врач Антон Эльстер рассказал, что заразиться можно и после того, как больной чихнул или плюнул, а другой человек зашел в эту воду и она попала к нему в организм. Он призвал ограничить контакт слизистых с морской водой: не нырять в нее, не глотать и не полоскать горло, а после купания, наоборот, сполоснуть рот чистой питьевой водой.

По данным на 29 июня в России выявлено 641 156 случаев коронавируса. За весь период пандемии умерли 9166 человек, выздоровело 403 430.

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