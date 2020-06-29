Мужчина ударил женщину ногой за «позорный танец» и попал на видео

В Пакистане во время торжественного вечера на глазах гостей мужчина ногой ударил женщину в грудь. По его словам, она позорно танцевала. Видео опубликовало в понедельник, 29 июня, издание Daily Mail.

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На записи показано, как женщина начала танцевать в кругу многочисленных гостей. Она поворачивается в красно-розовом традиционном костюме и правой рукой проводит по волосам и щекам. В этот момент к ней подбегает мужчина с бутылкой в руке и с силой отталкивает ее правой ногой.

Женщина от удара отлетела в сторону и пропала из кадра. Информации о ее самочувствии нет.

После произошедшего гости оказались в растерянности и начали переглядываться. В это время к ударившему подошел другой мужчина и начал останавливать его. «Нельзя, чтобы девушка так позорно танцевала перед другими!» — заявил агрессор, объясняя причины своего поведения.

В июне 2017 года сообщалось, что власти Ирана запретили в стране танец зумба и заявили, что он «противоречит исламским канонам». В последние несколько лет энергичный колумбийский танец стал довольно популярным во всем мире, в том числе в Иране. Однако по законам шариата они запрещены, в связи с чем многие фитнес-залы рекламировали его как «продвинутая аэробика» или «ритмичная гимнастика».

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