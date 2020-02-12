Падение голой стриптизерши с шестиметрового шеста попало на видео

В американском городе Даллас, штат Техас, голая стриптизерша сорвалась с шестиметрового шеста и продолжила выступление. Падение танцовщицы попало на видео и привлекло внимание Daily Mail.

На кадрах видно, как Дженеа Скай (Genea Sky) приземляется лицом на танцпол и продолжает танцевать тверк (танец с активным движением ягодицами и бедрами — прим. «Ленты.ру»). На заднем фоне очевидцы в ужасе спрашивают, все ли с ней в порядке. Ролик просочился в соцсети и быстро обрел популярность. В своем Instagram-аккаунте Скай поблагодарила пользователей сети за слова поддержки и добрые комментарии.

«Изначально я не планировала комментировать в соцсетях произошедшее на шоу, — призналась стриптизерша. — Но видео с падением стало вирусным, поэтому я получаю много сообщений с вопросом, как я себя чувствую». Скай рассказала, что она сломала челюсть и после выступления перенесла операцию. «Еще я сломала несколько зубов и вывихнула лодыжку. А так все хорошо. Благо, руки и ноги остались целы, — отметила она. — Все могло закончиться намного хуже».

Ее подруга Аяна Ноулз (Ayana Knowles) создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги на покрытие медицинских счетов стриптизерши. «Из-за серьезных травм она длительное время не сможет работать. Мы будем благодарны любой помощи. Заранее спасибо каждому из вас», — написала она. На просьбу Ноулз откликнулись сотни людей. В результате они собрали для Скай более 13 тысяч долларов (около 830 тысяч рублей).

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